Sem teto desocupam prédio pacificamente Pelo menos 100 famílias ligadas à Unificação das Lutas de Cortiço (ULC) realizaram uma invasão relâmpago, na madrugada deste sábado, em um prédio residencial abandonado, na altura do nº 230 da Rua dos Franceses, no bairro do Bexiga, região central da capital paulista.