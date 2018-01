Sem-teto invadem área no entorno de reserva em Iperó Dezenas de famílias que se consideram sem-teto invadiram uma área particular no bairro Campos Vileta, no distrito de George Oetterer, em Iperó, região de Sorocaba (SP). A ocupação começou na quarta-feira e prosseguia nesta sexta, 6, com a chegada de novos invasores. As famílias montam barracos no local. As terras ficam no entorno da Floresta Nacional (Flona) de Ipanema, unidade de conservação federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Parte do território da Flona, que tem 5 mil hectares, já está ocupada por sem-terra, por isso a vigilância nos limites da área foi reforçada.