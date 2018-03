Sem-teto ocupam prédio abandonado do INSS no Rio Cerca de 50 pessoas ligadas a movimentos sociais de luta pela moradia ocuparam, na madrugada desta quarta-feira, 28, o prédio número 53 da Avenida Venezuela, na zona portuária do Rio de Janeiro. Duas viaturas da Polícia Militar estão no local. O edifício, que pertence ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e estaria abandonado desde a década de 70, havia sido ocupado pela primeira vez em 2005. Na ocasião, os ativistas passaram a chamar o local de Ocupação Zumbi dos Palmares. Eles foram despejados em 2009 e, desde então, o prédio permanece vazio.