Os manifestantes, moradores de um prédio invadido na região do Largo do Paissandu, reivindicam a liberação de uma mulher que foi presa pela equipe do Garra, da Polícia Civil. Nem a Polícia Militar, nem a Secretaria de Segurança Pública, porém, souberam informar qual foi o motivo da prisão da moradora.

Até o momento, o protesto se mantém pacífico.