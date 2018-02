Semana começa com chuva em parte do Sudeste A semana começa com pancadas de chuva que amenizam o calor em parte do Sudeste, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Nesta segunda-feira, a temperatura máxima deverá sofrer uma leve queda devido ao aumento de nuvens e as pancadas de chuva entre norte do Paraná, São Paulo, Rio e sul de Minas. A massa de ar instável que predomina sobre o Brasil favorecerá pancadas de chuva de forma isolada na maior parte do Brasil.