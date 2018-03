Semana começa com pancadas de chuva na maior parte do País

A semana começa com muitas nuvens e pancadas de chuva em quase todo o País, segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As chuvas poderão ser fortes no período da tarde desta segunda-feira, 6, no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em Mato Grosso do Sul, em grande parte de São Paulo, regiões de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Entre o leste do Paraná e o Vale do Paraíba o dia terá, além das pancadas de chuva, muita nebulosidade. No Espírito Santo, nordeste de Minas e sul da Bahia, haverá possibilidade de pancadas de chuva. O dia terá poucas nuvens entre o Recôncavo Baiano e Alagoas.

O dia será de predomínio de sol e calor nas demais áreas do Rio Grande do Sul. Também poderão ocorrer pancadas de chuva localmente forte no oeste de Minas, em Goiás, no Distrito Federal, Mato Grosso, na região Norte, no Maranhão, no oeste da Bahia e no Piauí. Nas outras áreas da Bahia e entre Pernambuco e o Ceará haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva.