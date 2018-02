Semana começa com sol na Região Sul do País

No leste do Paraná haverá possibilidade de chuva no período da tarde. No centro-norte paranaense e no sul de São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens. A semana inicia com tempo instável na faixa leste da Região Nordeste. Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva a qualquer hora do dia no Acre, no oeste e no centro-norte do Amazonas, na faixa norte do Pará, em Roraima, no Amapá, no noroeste do Maranhão e na faixa norte entre o Ceará e Rio Grande do Norte.

De acordo com o CPTEC, a massa de ar seco seguirá atuando na parte central do País deixando o céu claro e com baixa umidade relativa do ar principalmente no centro-norte e no leste do Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no sul do Pará, no Tocantins, no sul do Maranhão e do Piauí, no oeste da Bahia e de Minas, no Triângulo Mineiro e no norte de São Paulo. Nas demais áreas do País o sol aparece entre poucas nuvens.