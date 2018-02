Semana começa com tempo encoberto em SP

SÃO PAULO - A semana começa com tempo encoberto e névoa úmida na capital paulista, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O vento vindo do oceano traz muita umidade para São Paulo e a segunda-feira, 26, deve ser de muitas nuvens e temperaturas agradáveis. Por conta da nebulosidade, ainda há chances para ocorrência de chuva, porém, de fraca intensidade.

Nos próximos dias, o sistema frontal continua atuando com maior intensidade sobre o Oceano, mas organiza áreas de instabilidade que provocam chuvas sobre o Estado de São Paulo. As temperaturas não sobem muito e devem ficar entre mínimas de 19ºC e máxima que não ultrapassam os 26ºC e os índices de umidade ficarão mais elevados sobre a região metropolitana de São Paulo e Capital.