Semana da Vela de Ilhabela tem paralelo no Second Life

A 34ª Semana de Internacional de Vela de Ilhabela acabou no último domingo, dia 15, mas isso só na vida real. No Second Life (SL), velejadores ainda se preparam para cair com os barcos no mar das ilhas Copacabana e Mosaico. O mundo virtual vai sediar uma competição paralela à real, o Race Village Mainland.Brasil, nos próximos dois finais de semana. Durante esta semana, residentes podem retirar de graça um barco na orla das praias, em lounges montados pela Federação de Vela do Second Life Brasil. As primeiras regatas barla-sota estão marcadas para a tarde de domingo, dia 22, em Copacabana. A competição ainda terá corridas na segunda-feira, 23, e no outro sábado, 28. É um dos primeiros experimentos em terras virtuais brasileiras a aproveitar um recurso pouco utilizado no metaverso: o vento. Para ter aparência de realidade, o Second Life reproduz os quatro elementos da "primeira vida" – água, fogo, terra e ar. Como avatares não têm os cinco sentidos, o último elemento passa despercebido. Outra experiência inovadora em relação à movimentação do ar foi feita no metaverso pelo artista holandês Edo Autopoiesis. Ele criou cataventos flutuantes que se mexem conforme a intensidade do vento e tocam notas musicais na com a "melodia" do ar. O artista foi destaque da edição 6 do MetaNews, jornal que o Grupo Estado publica no Second Life. A coordenada KGBR18 (58, 45, 24) leva ao lounge da Race Village na ilha Mosaico. A instalação do artista Edo Autopoiesis pode ser acessada pela coordenada Harmonia (106, 101, 22).