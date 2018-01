Semana difícil para a Apple Na última sexta-feira, o Vale do Silício acordou com a notícia de que o presidente da Apple, Steve Jobs, havia sofrido um ataque cardíaco. Mentira. A notícia foi divulgada pela CNN em seu site de jornalismo cidadão, no qual leitores publicam as notícias que apuram. As ações da empresa despencaram e já começaram as investigações para descobrir se o objetivo não foi exatamente este: derrubar as ações para ganhar um troco na oscilação do mercado. É a menor das más notícias para a Apple – a semana toda foi difícil. Em parte, porque seus advogados passaram vários dias negociando com as grandes gravadoras. No Brasil, compra de música online ainda não é um grande negócio. Há resistência. Mas, aqui nos EUA, é cada vez mais na internet que todos compram. A indústria queria um aumento do percentual de lucro por faixa vendida. Atualmente, ganham 9,1 centavos de dólar em cada música que sai da loja digital da Apple. Sua proposta era de elevar o valor até 15,1 centavos. A empresa de Steve Jobs ameaçou simplesmente deixar o negócio e fechar a iTunes. As gravadoras cederam. Mas essa negociação não encerra os problemas. Hoje, a loja virtual Amazon já vende, nos EUA, músicas de todas as gravadoras sem qualquer proteção. Quando o indivíduo compra na Apple, pode usar aquela faixa naquele computador e não outro; fazer uma cópia é uma dor de cabeça. O que sai da Amazon, no entanto, é um arquivo digital simples que pode ser enviado por email, colocado num CD, tocado em quantos iPods ou players de MP3 o dono quiser. Faz 18 meses que Steve Jobs tenta sem sucesso negociar com as gravadoras para eliminar as proteções. Ao menos, sua única concorrente com música livre só vende nos EUA. Ou assim era. Duas semanas atrás, a 7digital.com fechou um acordo com as quatro majors e teve permissão de vender música livre de restrições para a Europa. Os EUA são o maior mercado de venda de músicas. A Europa ocidental é o segundo. Não bastasse o cerco das gravadoras, agora há o celular do Google. Quem está mexendo com ele só faz elogios. (Sempre com uma ressalva: é feio.) O iPhone permite o uso de programas, mas apenas aqueles liberados pela Apple. Estas limitações dificilmente estarão presentes nas novas gerações de Blackberrys ou Nokias ou mesmo celulares que usem o padrão Google. O iPhone não ficará muito mais tempo solitário entre os super smartphones. No design, a Apple provavelmente continuará vencendo. Mas outros celulares poderão ser usados em qualquer operadora e nele rodarão quaisquer programas. A Apple é fechada, mesmo. Sempre foi. Alguns argumentam que fechando a arquitetura tende a ter produtos de melhor qualidade e mais estáveis. Pode ser. Mas, no passado, isto a condenou ao mercado de nichos. A questão é: o iPhone permanecerá condenado a ser um telefone de nicho? Os dias, aqui no Vale, ainda parecem verão. O céu anda azul, de tarde faz calor e as moças circulam com shorts curtos em suas bicicletas por todas as cidades no entorno de Cupertino, sede da Apple. E, assim como o bom tempo, também para a Apple nem todas as notícias são ruins. No próximo dia 14, uma terça-feira, a empresa deve lançar seus novos notebooks. Serão mais baratos e certamente elegantes. Ao longo dos últimos 12 meses, sua participação no mercado de portáteis aumentou em 60%. Foram 3 milhões de notes vendidos nos últimos três meses. Nada mal para o velho Macintosh. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia Skype + iPhone Uma das novidades nos softwares para iPhones: Skype (funciona também no iPod Touch). Faça uma busca pelo programa chamado Fring. Mas há um detalhe. Ele é compatível com Skype, permite conversas, mas por uma conexão de banda larga sem fio (Wi-Fi). Não pela conexão via celular 3G. O limite é artificial – usar o celular para uma ligação internacional gratuita via Skype é tecnicamente possível. Não permitem de propósito. Nos telefones da Apple, as operadoras conseguirão controlar. Em aparelhos como o do Google, de plataforma aberta, não será possível. Pirataria 1x0 A tática das gravadoras para lidar com a pirataria tem sido a de intimidar. O exemplo clássico é o processo, nos EUA, contra Jammie Thomas, uma jovem mãe solteira que foi condenada a pagar US$ 200 mil em indenização por ter usado o software Kazaa de troca de arquivos. Ela havia copiado 24 músicas da internet. Com penas assim, as gravadoras queriam assustar – e não vem adiantando, pois a garotada, que é quem baixa músicas, não tem qualquer noção do perigo. E o juiz acaba de mudar de idéia: anulou o julgamento. Ele explica que as gravadoras haviam lhe dito que era crime deixar as músicas disponíveis para download. A lei não é tão clara assim. Jammie acaba de tirar um peso das costas. Sem memória A primeira vítima da crise econômica são os fabricantes de memória. Upgrades, ao que parece, estão na lista dos primeiros cortes promovidos pelos consumidores. Há marcas demais no mercado, o preço continua caindo e, sem compradores, surgiu o nó. Vai ter empresa falindo na China. Seu note pode ajudar a ciência Um grupo de cientistas da Universidade de Stanford, no centro do Vale do Silício, acaba de lançar um uso curioso para os sensores de balanço instalados nos notebooks modernos: perceber terremotos. Trata-se de um pequeno programa que qualquer um pode baixar do endereço http://qcn.ucr.edu/ e instalar. A idéia destes sensores é perceber se o computador está caindo. Na queda, o giro do disco rígido é parado de forma a evitar danos. Como o sensor percebe qualquer tremida, o software dos cientistas o usa para documentar atividades sísmicas. Ao instalar, o usuário aponta no Google Maps onde ele está fisicamente e o programa fica ali, ativo, inerte, só sentindo as vibrações. Se ele estiver instalado num número suficiente de computadores em todo o mundo, poderá documentar melhor os terremotos. Não vale só para a Califórnia. São Paulo, afinal, também tem seus tremores. 22 de novembro O YouTube transmite ao vivo pela 1ª vez. Será a festa dos usuários. Hacker leigo Que a conta de Yahoo Mail da candidata a vice republicana Sarah Palin foi hackeada, todos sabem. A questão é como: o Yahoo, como outros na internet, usa um sistema para recuperação de senhas com base em perguntas. Qual o nome de solteira de sua mãe? Onde você conheceu seu marido? O ‘hacker’ informou que havia perdido a senha, descobriu fácil as respostas sobre Palin na web, e criou uma nova senha. Simples. O problema: esse tipo de informação, na web, não existe apenas para celebridades. Uma busca na rede ou no Orkut pode revelar essas informações a seu respeito?