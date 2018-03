Semenya tem o triplo de testosterona que o normal, indicam testes

Testes feitos na corredora sul-africana Caster Semenya antes de ela ganhar a medalha de ouro no Mundial de Berlim concluíram que o nível do hormônio masculino testosterona em seu corpo era três vezes maior do que o esperado em uma atleta comum, apontam informações apuradas pela BBC.

As análises a que a BBC teve acesso foram feitas antes do Mundial que ocorreu na semana passada, quando a excelente performance da sul-africana fez com que a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) pedisse a realização de novos exames para determinar o gênero sexual de Semenya, de 18 anos.

Estes novos exames estão sendo realizados e os resultados devem ser divulgados em algumas semanas.

O hormônio testosterona é responsável pelo desenvolvimento de características masculinas que poderiam dar vantagens a uma atleta em uma competição. O aumento dos níveis deste hormônio, no entanto, pode ser causado por fatores naturais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apenas algumas horas antes da disputa pelos 800 metros em Berlim, vencida por Semenya em 1min55s, vazaram informações de que a IAAF teria solicitado à atleta que realizasse um exame para determinar seu gênero.

Variação

Os níveis de testosterona entre as pessoas podem variar bastante, o que torna difícil detectar eventuais infrações no caso de atletas.

Quando testes mostram que uma atleta tem um índice elevado do hormônio, ela é monitorada em intervalos regulares durante um período para estabelecer qual é a concentração normal da testosterona em seu corpo.

Este nível é usado como um padrão para o futuro, assim, qualquer grande diferença detectada levanta suspeitas.

Segundo informações apuradas pela BBC antes do Mundial de Atletismo de Berlim, foi solicitado à federação de atletismo da África do Sul que Semenya fosse retirada do time que competiria, o que a entidade sul-africana, no entanto, se recusou a fazer.

Recepção

As novas informações aumentam as especulações sobre o gênero de Semenya, que foi recebida como heroína nesta terça-feira na África do Sul.

Centenas de pessoas se reuniram em Johannesburgo para homenagear a velocista, que impressionou o mundo do atletismo com sua atuação.

O presidente sul-africano, Jacob Zuma, participou da recepção à atleta e criticou a polêmica envolvendo seu gênero.

"Queremos registrar nossa insatisfação com a maneira como a senhorita Semenya foi tratada", disse Zuma.

"A senhorita Semenya também lembrou ao mundo a importância dos direitos à dignidade e privacidade que todos os seres humanos devem desfrutar."

A família da velocista e membros da federação de atletismo da África do Sul também a defenderam, insistindo que Semenya é 100% mulher. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.