Semicondutores movimentarão US$ 400 bilhões em 2011 O mercado mundial de componentes eletrônicos deve crescer numa taxa anual superior a 10% entre 2006 e 2011, chegando a movimentar US$ 400 bilhões em 2011, segundo projeção da empresa de pesquisas IC Insights. O consumo global de semicondutores tem aumentado de forma significativa nos últimos anos, graças ao crescimento na venda de produtos eletrônicos e a adoção da tecnologia embarcada em dispositivos de comunicação como telefones celulares e computadores. Este mercado viveu um boom a partir de 1994, quando quebrou a barreira ds US$ 100 bilhões anuais, cifra que dobrou em 2000, chegando a US$ 200 bilhões. Ainda segundo a IC Insights, o mercado de semicondutores chegará a US$ 247 bilhões em 2006, com 9% de crescimento sobre 2005.