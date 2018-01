Seminário discute gestão de qualidade de dados Ferramentas de gestão empresarial ou de gerenciamento de relacionamento com o consumidor (também conhecidas pelas siglas ERP ou CRM) são vitais para dinamizar a administração de empresas de todos os portes. Mas mesmo as tecnologias mais avançadas podem resultar em decisões de negócio desastrosas se estes sistemas forem alimentados com dados errôneos ou desatualizados. Este é um dos problemas que o seminário ´Melhores Práticas em Gestão de Qualidade de Dados´ trata, em São Paulo, entre os dias 14 e 15 de dezembro. Organizado pela Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações de São Paulo-SUCESU SP, o evento contará com especialistas da área de gestão de qualidade de dados além de cases de sucesso que conseguiram implementar práticas bem-sucedidas para assegurar a qualidade de seus dados. A falta de qualidade de dados é uma das principais causas do fracasso em projetos de CRM, ERP e BI segundo a empresa de pesquisas Gartner Institute. Além disso, perdas por falta de qualidade de dados ultrapassam US$ 600 bilhões ao ano segundo o Datawarehouse Institute. Serviço Local: Centro de Convenções da SUCESU SP Endereço: Rua Tabapuã 627 - São Paulo Fone: (11) 30782144 R: 212/236