Seminário discute uso de nutrientes alternativos A utilização correta e harmônica de micronutrientes, a partir de produtos secundários da indústria metalúrgica, gera aumento da produtividade agrícola sem causar danos ao meio ambiente. É esse o tema do workshop Materiais Secundários e a Indústria de Micronutrientes, que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) e a Associação das Indústrias de Fertilizantes Orgânicos, Organominerais, Biofertilizantes, Substratos e Condicionadores do Solo (Abisolo) promovem amanhã, a partir das 14 horas, na sede da Fiesp, em São Paulo (SP). De acordo com os organizadores, estão programadas palestras de representantes da Universidade Federal de Lavras, do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, do Ministério da Agricultura (Mapa), da Consultoria Paulista de Estudos Ambientais (CPEA), da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), de São Paulo, e da Diretoria de Meio Ambiente da Fiesp. Informações, tel. (0--11) 3218-2807 ou nos sites: www.anda.org.br e www.abisolo.com.br.