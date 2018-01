Seminário na USP discute funcionamento de redes sociais

Um seminário promovido pelo Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR) da Universidade de São Paulo (USP) vai discutir neste mês o conceito de redes de relacionamento social, fenômeno da chamada segunda geração da internet (Web 2.0). No Brasil, o site mais famoso do gênero é o Orkut. Intitulado "Estrutura e Crescimento de Redes Sociais Digitais: Métodos de Análise", o evento terá palestra de Alexandre Hannud Abdo, doutorando do Instituto de Física da USP. Ele atuou como coordenador de tecnologia da Cidade do Conhecimento em projetos como "Rede Pipa Sabe", "Gestão de Mídias Digitais" e "Educar na Sociedade da Informação". O seminário está marcado para o dia 25 de setembro (terça-feira), às 14 horas, na sala 26 do prédio 4 da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP). É necessário confirmar presença pelo e-mail cidade.conhecimento@gmail.com.