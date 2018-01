Sempre sonhando, sempre conectado

Imagine um sujeito que em meio a um sonho mais interessante pensa, ainda dormindo, como aquela situação merecia um post no seu perfil do Twitter. E, ainda no sonho, começa a procurar pelo seu celular – no caso um G1, da HTC (o primeiro com o festejado sistema operacional desenvolvido pelo Google, o Android. E, que segue ainda inédito no Brasil). Ah, não preciso nem dizer que além de meio "sonhador", nosso personagem também é super conectado. E aí, já imaginou? A anedota descrita acima é verdadeira e seu protagonista atende pelo nome de Neil Gaiman, premiado escritor britânico que começou nos quadrinhos e hoje escreve livros e filmes. Sua vasta obra revela um interesse pessoal por temas sombrios e ocultos, mas principalmente uma predileção pelos sonhos. Não por acaso, a cultuada série Sandman, um dos seus trabalhos mais famosos – e primeira obra em quadrinhos a ganhar um prêmio literário, o World Fantasy Award, de 1991 – contava a história de Morpheus, o senhor dos sonhos, aquele que reina no mundo onírico para onde todos vamos quando... sonhamos. Entretanto, o que seus textos não revelam é que Gaiman é um fanático por gadgets (ele coleciona iPods e computadores, e aposentou o seu iPhone assim que foi lançado o G1, afinal: "todo mundo tem o telefone da Apple, então eu tenho um Google Phone", justifica). E, muito mais importante do que isso, ele é também um grande entusiasta das inúmeras possibilidades de interação online com seus fãs. "A internet parece criar uma ilusão de que somos todos íntimos e de que estamos mais próximos", disse Gaiman ao Link, em entrevista por telefone. O escritor mantém um blog (journal.neilgaiman.com), que recebe mais de um milhão de visitantes únicos por mês, há oito anos. Mas, atualmente, ele anda mesmo impressionado é com o Twitter, onde criou seu perfil em segredo há apenas dois meses e já é seguido, de perto, por mais de 26 mil fiéis: "Percebo que nele (www.twitter.com/neilhimself), eu tenho muito mais poder e responsabilidade do que no meu blog. E isso é algo que eu nunca havia imaginado", afirmou. Gaiman fez essa observação influenciado pela reação inflamada de boa parte de seus seguidores, no popular site de microblog. Isso, após um post seu no Twitter sobre reportagens que colocavam o cineasta Tim Burton (A Fantástica Fábrica de Chocolate) como diretor da animação em "stop-motion" Coraline (que estreou na sexta-feira, 13, no País), baseada em um livro infanto-juvenil de sua autoria. O longa é dirigido, na verdade, pelo americano Henry Selick, do cultuado O Estranho Mundo de Jack, de 1993 – este sim produzido por Burton, o que deve ter originado o tal equívoco. "As pessoas estão vendo tudo e é preciso aprender a usar isso a seu favor", observou o autor sobre o ocorrido. ROCK STAR O investimento maciço e inteligente em ações online fez com que Gaiman se tornasse não só um dos escritores de ficção fantástica mais lidos do mundo, mas também uma espécie de "rockstar" da literatura, capaz de mobilizar uma multidão. Em 2008, na sua última visita ao Brasil, durante a 6ª Festa Literária de Paraty, a Flip, não foi diferente. Por mais de cinco horas, ele atendeu pacientemente cerca de 600 fãs. Ainda no ano passado, Gaiman convenceu a sua editora a registrar a turnê de divulgação de seu novo livro, The Graveyard Book (ainda não editado no País). Na página há vídeos gratuitos de Gaiman lendo o livro de forma integral (www.mousecircus.com/videotour.aspx). Achou pouco? Ainda, no site da sua editora é possível ler digitalmente cerca de 20% deste e de vários outros dos seus títulos, como Coraline, Deuses Americanos, etc. Este último livro por sinal esteve disponível na íntegra durante um mês, após uma votação popular no site oficial de Gaiman (www.neilgaiman.com). A iniciativa fez a vendagem dos livros de Gaiman crescer. De alguma forma, Gaiman se assemelha ao brasileiro Paulo Coelho, quando o assunto é afinidade com as novas tecnologias. Coelho foi até um pouco mais além, ao criar um blog em que disponibiliza links para arquivos piratas de toda a sua obra, o Pirate Coelho (piratecoelho.wordpress.com). O fato é que queiram – ou não – as editoras, os livros de Gaiman e de inúmeros outros autores estão disponíveis na rede – ainda que de forma ilegal. "O perigo não está em livros serem lidos de graça. Mas, neles não serem lidos", ponderou Gaiman. Sábias palavras.