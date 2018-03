Sena acumula em mais de R$ 1 milhão A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso 631 da Dupla-Sena, cujo sorteio foi realizado hoje em Pedreira/SP. Os números sorteados foram: 1º Sorteio: 01 - 19 - 27 - 30 - 36 - 47 e 2º Sorteio: 01 - 07 - 25 - 29 - 30 - 38. Ninguém acertou a Sena no 1º Sorteio e nem no 2º. O prêmio acumulado para o próximo concurso é R$ 1.035.881,34. A Quina teve 13 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 6.669,55. E a Quadra foi acertada por 1.002 apostadores, cujo prêmio é de R$ 86,53. A estimativa de prêmio para a Sena (1º Sorteio), no próximo concurso, sexta-feira, é de R$ 1.200.000,00.