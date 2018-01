Senac de Santa Catarina investirá em empreasas de games

O SenacTI, centro especializado em Tecnologias da Informação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SC), irá fomentar a capacitação das empresas incubadas, atuando na transferência de aptidões técnicas, formação e treinamento tecnológico. Inicialmente, o projeto Santa Catarina Tecnologia - Entretenimento e M-gov, prevê a incubação de 10 empresas, que serão o embrião de um pólo desenvolvedor de games e softwares no estado, visando atender a demandas internas e também encomendas do mercado externo. O alvo da iniciativa é a indústria mundial de games, que já deixou de ser uma brincadeira para se tornar um negócio rentável. Só no Brasil, entre software e acessórios, o mercado de games movimenta US$ 100 milhões/ano. É pouco se comparado aos quase US$ 30 bilhões do mercado mundial, mas ainda assim uma oportunidade para empresas brasileiras. Especialização Para ingressar nesse mercado, a especialização tecnológica é fundamental, na opinião de Carlos Eduardo Nascimento, gerente do SenacTI. O mercado de games é muito competitivo, exige intercâmbio permanente de tecnologias e informações mas, revela, também cria muitas oportunidades para profissionais qualificados em várias áreas como criação, design, artes plásticas e arranjo musical. O SenacTI integra ainda o comitê de avaliação dos projetos a serem incubados. Além do Senac/SC, participam da iniciativa a SC-Parcerias, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina, Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica de Santa Catarina; Instituto Celso Ramos; Instituto Gene; Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb); Unisul, Cetic -SC Conselho de Entidades de Tecnologia e Comunicação de Santa Catarina e Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate).