Senado aprova criação da Universidade da Fronteira Sul O Senado Federal aprovou ontem a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Considerada estratégica no programa de interiorização do ensino público superior no País, a instituição começará a funcionar no ano que vem com 2.160 alunos, distribuídos em 21 cursos. O processo ainda deve passar pela Comissão de Educação e a lei que cria a UFFS entrará em vigor cinco dias depois de ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.