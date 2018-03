Senado aprova criação de guarda por lei municipal O Senado aprovou na noite desta quarta-feira, 16, um projeto de lei que permite a municípios brasileiros criar uma guarda municipal, mantendo, contudo, restrições quanto ao uso de arma de fogo previstas no Estatuto do Desarmamento. De acordo com a norma, o uso está condicionado a três hipóteses: a capitais dos Estados e municípios com mais de 500 mil habitantes e nas cidades com população entre 50 mil e 500 mil ou em municípios que integram regiões metropolitanas, quando os guardas estiverem em serviço.