Senado aprova criação de nova estatal para o setor de petróleo

A nova empresa, inicialmente denominada Petro-Sal, deverá se chamar Pré-Sal Petróleos SA e também será responsável pelos contratos de comercialização da parcela da União do petróleo e do gás que forem retirados da camada pré-sal no sistema de partilha.

Como o projeto não sofreu alterações no Senado, em relação ao que foi aprovado na Câmara, ele seguirá agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A mudança do nome, por ter sido feita por meio da chamada "emenda de redação", não é considerada uma alteração que obrigue o retorno da proposta para a Câmara.

A votação foi simbólica, com o governo facilmente obtendo a aprovação. Mas houve protestos da oposição, que considera desnecessária a criação de uma nova companhia estatal para o setor.

"A criação da 'Petro-Sal' não é uma necessidade lógica do regime de partilha", afirmou o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), acrescentando que órgãos como a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) poderiam dar conta da função de gerir os futuros contratos.

"Não é necessário mais uma estatal. Precisamos de mais eficiência", disse Arthur Virgilio (PSDB-AM).

Outros consideraram a aprovação mais um passo do Executivo no objetivo de elevar o controle sobre o setor.

"Na verdade, o governo quer reestatizar o setor de petróleo e a 'Petro-Sal' é um instrumento para isso", disse o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior (DEM-BA).

A líder do governo no Congresso, senadora Ideli Salvatti (PT-SC), defendeu a postura do governo na matéria.

"No modelo da partilha é fundamental se ter uma entidade, no caso uma empresa, que possa supervisionar o sistema e que possa acolher os recursos para repassar para o Fundo (Social)", afirmou.

O governo pretende capitalizar o Fundo Social com recursos da comercialização do petróleo e do gás que lhe couber no sistema de partilha de produção do pré-sal.

Apesar da aprovação da nova estatal, o projeto que institui a partilha de produção no Brasil ainda está aguardando votação na Câmara dos Deputados, o que possivelmente só vai acontecer após as eleições.

Caso o oposicionista José Serra vença a eleição, é possível que a partilha nem seja adotada, já que ele já manifestou dúvidas sobre a utilidade de um novo sistema no país (atualmente a exploração é feita por meio do sistema de concessões).

Com isso, a nova estatal poderia nunca sair do papel.