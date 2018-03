Senado aprova empréstimos ao governo de São Paulo

As quatro propostas passaram hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e seguiram para apreciação dos senadores no mesmo dia. O primeiro refere-se a empréstimo proveniente da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor de 300 milhões de euros, para implantação do trem de Guarulhos, que faz parte da linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Também foi aprovada operação de US$ 204 milhões da Corporação Andina de Desenvolvimento (CAF) para o financiamento parcial do Projeto/Programa "Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu".

Do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foram aprovadas duas operações de crédito externo: uma de US$ 480 milhões, destinados ao financiamento parcial da primeira fase do Programa de Investimento Rodoviário de São Paulo, e outra de US$ 270 milhões para o Projeto Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde.