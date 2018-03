Senado aprova fundo de combate à violência contra mulher O plenário do Senado aprovou na tarde desta terça-feira uma proposta que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. O projeto, apresentado ao final da CPI mista que tratou do tema no Congresso entre 2011 e 2012, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.