Senado aprova liberação de R$24 bi para financiamentos do BNDES O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira a liberação de 24 bilhões de reais do Tesouro Nacional para financiamentos de longo prazo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), remunerados pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a menor taxa possível em títulos do governo.