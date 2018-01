Senado aprova projeto de lei que regulamenta TV paga

Entre os principais pontos do projeto está a entrada de concessionárias de telefonia --como TIM e Telefônica-- no segmento de TV paga.

"O projeto também obriga o compartilhamento de infraestrutura (entre as companhias). É por isso que para as teles há um grau de obrigação... e são obrigadas aqui a fornecer a infraestrutura", disse o senador Walter Pinheiro (PT-BA), relator do texto.

Segundo ele, pouco foi mudado do projeto que veio da Câmara.

A oposição ao governo fez duras críticas ao projeto no que diz respeito à regulamentação de conteúdo.

"Ao aprovar esse projeto estamos delegando à Ancine (Agência Nacional do Cinema) o poder de regulação da produção audiovisual", disse o senador Álvaro Dias (PR), líder do PSDB no Senado, na tribuna da Casa. "Há flagrantes inconstitucionalidades do projeto."

(Reportagem de Leonardo Goy e Maria Carolina Marcello)