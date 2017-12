Senado aprova projeto que cria dia de Frei Galvão

O Senado aprovou o projeto que institui o dia 11 de maio como o dia de homenagem ao primeiro santo brasileiro, o Santo Antônio Sant'Anna Galvão, o Frei Galvão. O projeto irá agora à sanção presidencial. Depois da polêmica em torno da oportunidade ou não de ser decretado feriado, o projeto definiu a data apenas para as homenagens a Frei Galvão, que teve sua santidade reconhecida pelo Vaticano em dezembro de 2006. O senador Francisco Dornelles (PP-RJ), que apresentou o projeto em 1º de maio, comemorou a definição da data para que Frei Galvão seja "lembrado, homenageado e consagrado." Frei Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e faleceu na capital paulista no dia 23 de dezembro de 1822. Ele fundou o Mosteiro da Luz, foi pregador e devoto da Virgem Maria. Os devotos do frei atribuem a ele muitas curas, particularmente por meio da ingestão de uma oração inscrita em um papel, que passou a ser conhecida por 'pílula de Frei Galvão'.