Senado aprova RDC apenas para presídios após recuo do governo

Na semana passada, quando senadores tentaram votar a proposta, o governo defendia o teor do relatório da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) sobre a MP, que ampliava as regras especiais de contratação às obras de engenharia nas três esferas de poder. A falta de acordo prolongou a discussão por cerca de quatro horas de discussão na última semana.

Nesta terça-feira, no entanto, um acordo entre líderes para aprovar o texto original da MP proporcionou a votação num tempo recorde. O trato inclui a tramitação acelerada de proposta da senadora Kátia Abreu (PSD-TO), já aprovada em comissão mista, que trata da modernização e harmonização da Lei das Licitações, da lei que trata do RDC, e a do Pregão.

Por ter sido alterada pelos senadores, a medida provisória foi remetida à Câmara dos Deputados para uma avaliação final.

O RDC permite que o governante contrate apenas um fornecedor para o projeto básico, o projeto executivo e a execução da obra ou do serviço de engenharia. Com isso, há maior celeridade do processo licitatório e mesmo nos prazos de execução.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo RDC também fica vedada à empresa contratada a possibilidade de aditivos contratuais, que costumam aumentar em até 25 por cento o preço das obras, levando em conta as atuais regras da Lei de Licitações.

O RDC foi originalmente criado para agilizar as obras de infraestrutura para a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. O regime já havia sido estendido para obras nas áreas da educação, saúde e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), entre outros.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)