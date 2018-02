Senado autoriza financiamento externo para metrô de SP O Diário Oficial da União trouxe na edição de hoje resoluções do Senado que autorizam a contratação de financiamentos externos para obras das linhas Lilás e Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Para o Programa de Expansão da Linha Lilás, trecho Largo Treze-Chácara Klabin, o Senado autorizou a contratação de financiamento parcial de US$ 650,4 milhões junto ao Banco Mundial e mais US$ 480,9 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).