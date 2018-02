Senado coloca no SUS cirurgia reparadora A Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) aprovou ontem a inclusão das cirurgias plásticas corretivas ou reparadoras entre os procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o autor da proposta, senador Gim Argello (PTB-DF), a lei é necessária porque o acesso é restrito na rede pública, "mesmo às pessoas com sequelas graves e deformantes".