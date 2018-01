Senado dos EUA fará audiência sobre acordo Yahoo!-Google

O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos fará uma audiência na próxima terça-feira, 15, sobre o acordo de publicidade online fechado entre o Yahoo! e o Google, segundo informa o blog Bits, do jornal The New York Times. Brad Smith, advogado-geral da Microsoft, foi chamado para testemunhar. Outro advogado da Microsoft afirmou que a companhia vai argumentar na audiência que a concentração do mercado de busca e publicidade online nas mãos de um único agente levanta preocupações sobre privacidade.