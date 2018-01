Senado inicia discussão sobre a MP do Mais Médicos O plenário do Senado iniciou no início da noite desta quarta-feira, 16, a discussão sobre a medida provisória (MP) que trata do Programa Mais Médicos, uma das vitrines eleitorais do governo Dilma Rousseff. A proposta prevê, entre outras inovações, a "importação" de profissionais de outros países para atuar em áreas onde os médicos brasileiros não queiram trabalhar.