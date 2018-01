Senado pode adiar votação de lei de identificação na Web A votação do projeto de lei que tipifica os crimes na internet e exige a identificação do usuário, prevista para esta quarta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, poderá ser adiada. Diante da repercussão da proposta, alguns senadores já se movimentam para discutir melhor o parecer do senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), o que poderá resultar em um pedido de vista do projeto. O presidente da CCJ, senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), disse que apesar de o projeto estar na pauta de votações, não há garantias de que será votado amanhã já que vários senadores manifestaram a ele a intenção de conhecer melhor a proposta. "Eu próprio quero conhecer melhor", adiantou. Afirmou, no entanto, que não partirá dele a iniciativa de adiar a votação. A senadora Patrícia Sabóia (PPS-CE) defendeu a necessidade de o Senado realizar audiências públicas sobre a proposta. Segundo ela, os provedores de internet alegam que o certificado de identificação custa cerca de R$ 350 por pessoa. Ela disse que o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), relator do projeto, nega que haja este custo. Na sua opinião, diante da polêmica, seria prudente adiar a votação do projeto. Patrícia Sabóia disse que tem dúvidas sobre a eficácia de exigência da identificação do usuário uma vez que há a possibilidade de brasileiros usarem provedores de fora do País que não têm essa exigência. Ela questionou se não há saída para diminuir a pedofilia na internet sem que se imponha um constrangimento geral aos usuários. "Acho muito importante a iniciativa da discussão", afirmou. Em entrevista, até mesmo o ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, afirmou que o governo não concorda com o projeto de identificação de usuários de internet e não apoiará o substitutivo proposto pelo senador Azeredo.