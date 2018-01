Senado realiza audiência pública sobre TV digital O Conselho de Comunicação Social do Senado realiza hoje, dia 5, audiências públicas para debater questões sobre as TVs digital, educativa e comercial. A partir das 10h30, serão ouvidos o coordenador da Comissão do Marco Regulatório, Wagner Monteiro, e o professor da Universidade de São Paulo (USP) Samuel Pfromm Neto. O primeiro vai falar sobre os trabalhos que vêm sendo realizados para atualização das normas na área de comunicação. O outro abordará os aspectos que distinguem as TVs educativas das comerciais. A partir das 14h30, na sala 6 da Ala Nilo Coelho, o tema em debate é a proteção do conteúdo audiovisual na televisão digital. Foram convidados o vice-presidente de Operações da América Latina da Motion Picture Association (MPA), Steve Solot, e diretor de Vendas da América Latina e Caribe da empresa Irdeto, Giovani Henrique.