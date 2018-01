Senado suspende projeto de investimentos em TV a cabo O projeto de lei que abre as empresas de TV a cabo ao capital estrangeiro será retirado da pauta desta terça-feira do Senado, mediante requerimento do autor da proposta, senador Ney Suassuna (PMDB-PB). O senador atenderá, assim, pedido do ministro das Comunicações, Hélio Costa, sob a alegação de que não existe consenso no governo para liberar o controle dessas empresas para até 100% do capital estrangeiro. O projeto de lei 174 consta como item 11 da pauta do plenário do Senado. A iniciativa do senador Suassuana está também associada às negociações da reforma ministerial do PMDB com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto apresentado por ele divide os interesses empresariais do setor. O PMDB quer evitar que os conflitos decorrentes da matéria terminem por prejudicar a posição de Costa, que deseja se manter no cargo.