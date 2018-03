Senador do PTB pede criação de CPI da Amazônia

O senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) pediu na terça-feira, 8, à Mesa do Senado a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazônia, para "investigar fatos determinados amplamente noticiados pelos meios de comunicação e que dizem respeito à Amazônia". O requerimento conta com 55 assinaturas - o mínimo exigido é 27 -, informou a assessoria do senador. Agora a Mesa vai conferir as assinaturas e verificar se o requerimento atende às exigências regimentais. Segundo informações da Agência Senado, entre os fatos citados na justificativa do senador estão conflitos relacionados à demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, denúncias de falta de assistência à saúde indígena e a má prestação de serviços pela Fundação Nacional do Índio (Funai) e pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa).