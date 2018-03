Senador dos EUA pede a Bush fim da tarifa sobre etanol do Brasil Um influente senador republicano pediu na terça-feira ao presidente norte-americano, George W. Bush, a eliminação da tarifa imposta ao álcool brasileiro nos Estados Unidos. O senador Richard Lugar, o republicano de mais alto nível na Comissão de Relações Internacionais da Casa, mandou uma carta a Bush em meio as reuniões do G-8, o grupo de países mais industrializados do mundo mais a Rússia, sugerindo medidas para lidar com os altos preços de petróleo e energia --incluindo uma revisão sobre a tarifa imposta aos produtores brasileiros. Isso incluiria suspender ou reduzir a tarifa de 0,54 dólar por galão de álcool exportado do Brasil para os EUA. "Para demonstrar liderança, os Estados Unidos deveriam remover a tarifa para o etanol brasileiro que existe hoje na indústria norte-americana", disse Lugar no documento. Ele acrescentou que os países do G-8 deveriam também incentivar a pesquisa e a adoção comercial em grande escala de uma nova geração de biocombustíveis feita sem o uso de alimentos. Os EUA fabricam etanol a partir do milho com custo mais alto que no Brasil, mas o lobby ruralista norte-americano tem sido bem sucedido no Congresso na manutenção de subsídios para esse tipo de biocombustível. A discussão sobre a eliminação da tarifa para o álcool brasileiro, assim como outras medidas para lidar com os altos preços do petróleo, vem ganhando mais apoio no Congresso, disse um assessor legislativo republicano. "Os norte-americanos querem um alívio para encher o tanque", disse o assessor, que pediu para não ser identificado. "Quanto mais alto o preço da gasolina, maiores as chances de que a opinião pública norte-americana apóie a redução na tarifa para o etanol brasileiro, para que seja ajustada ou eliminada", acrescentou. Um projeto de lei promovido por dois senadores prevê ajustes na tarifa e tramita atualmente no Senado norte-americano, embora seu futuro no Congresso, controlado pela oposição democrata, ainda seja incerto. (Reportagem de Adriana Garcia)