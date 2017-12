Senadores cobram punição por morte de cinegrafista Senadores usaram a tribuna na tarde desta segunda-feira, 10, para cobrar punição dos responsáveis pela morte do jornalista e cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago de Andrade. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou no início da tarde desta segunda-feira a morte cerebral do profissional. Ele foi atingido por um rojão de vara em um protesto no dia 6 de fevereiro e estava internado em estado grave no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro.