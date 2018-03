Senadores da base aliada fazem mea-culpa sobre atos Em meio às tentativas de compreender as causas e efeitos dos manifestos ocorridos em pelo menos 12 cidades nesta segunda-feira, 17, integrantes da base aliada fazem um mea-culpa de que o governo precisa atender a algumas pautas reivindicadas por movimentos sociais. "Temos uma pauta exigida que, em razão da política econômica, não se conseguiu atingir", considerou o líder do PC do B no Senado, Inácio Arruda (CE).