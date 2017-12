Senior Solution tem lucro 16,8% maior no 3º tri, para R$1,7 mi A desenvolvedora de softwares e aplicativos para o setor financeiro Senior Solution teve lucro líquido de 1,7 milhão de reais no terceiro trimestre, alta de 16,8 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a empresa nesta quinta-feira.