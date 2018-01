PRODUTO |KF600 FABRICANTE |LG WEB |br.lge.com PREÇO |R$ 999 DETALHES |O celular é um dos lançamentos de 2008 da LG. Sua tela é sensível ao toque e botões surgem de acordo com a função escolhida. Com câmera de 3 MP, ainda conta com visualizador de arquivos PDF e o pacote Office.