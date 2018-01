Sensor de robô identifica carne humana como bacon Nem um roteiro para lá de exagerado poderia sugerir o que aconteceu na demonstração de um robô ´enólogo´. O autômato, com pouco mais de meio metro de altura, estava sendo apresentado à imprensa, depois de anunciado em setembro por engenheiros japoneses. Pertencente à série Papero, o pequeno robô, chamado de Robowine, deveria usar um espectrômetro infravermelho para identificar vinhos, frios e queijos, podendo até sugerir vinhos para acompanhamento. Só que, ao chegar perto de um cinegrafista, identificou o dedo dele como...bacon. Piadas à parte, que surgiram aos montes em blogs e sites especializados em tecnologia sobre as implicações do fato, numa futura rebelião de robôs, é pouco provável que o Robowine chegue ao mercado como um produto comercial. Produzido experimentalmente pela japonesa NEC, a série Papero é usada em experimentos educacionais e uma série de outros projetos que usam uma base comum de hardware e software. No caso do Robowine, a idéia era promover o conceito de um robô capaz de avaliar vinhos ou confirmar sua autenticidade sem precisar abrir a garrafa. A capacidade do robô, no entanto, é limitada a algumas poucas dezenas de bebidas entre as milhares existentes. Aplicações Além de já ter sido avaliado como uma babá eletrônica de crianças em idade pré-escolar, o Papero é usado em pesquisas de interfaces de comando. Os pesquisadores colocam o robozinho em contato com crianças para ver como elas se relacionam com o autômato. Outros experimentos com a série envolvem ainda o seu uso como tradutor simultâneo para turistas no Japão, tendo sido usado em testes no aeroporto de Narita, em Tóquio. Com AP