Sensores evitam falta de energia Não é à toa que hoje falta muito menos energia do que antigamente. Da geração e transmissão à distribuição, sensores monitoram cada centímetro da infra-estrutura. Isso, segundo o supervisor de Itaipu Alberto Bastos, permite que todo o processo seja acompanhado a distância para prever erros. E, se eles vierem a acontecer, que possam ser corrigidos no menor tempo possível. "Desde 2002, em Itaipu todo o processo de geração de energia é monitorado. Se ocorrer algum problema, por mínimo que seja, conseguimos corrigir muito rapidamente", diz. Nas linhas de transmissão – que não são de responsabilidade da Itaipu e levam a energia gerada na hidrelétrica para o Estado de São Paulo, por exemplo – ocorre o mesmo. "As empresas instalaram dispositivos que enviam informações do funcionamento em cada ponto. Com isso, quando há algum problema em um ponto específico de uma linha de transmissão em São Paulo, por exemplo, conseguimos saber, a distância, onde ele está. Antes era necessário ir fisicamente a cada um dos pontos para saber onde estava o problema, checando relógio de medição por relógio de medição." Mesmo nas cidades, nos postes da rua, diz Bastos, há tecnologia de monitoramento a distância. "Tudo isso fez com que diminuíssem muito as ocorrências de falta de luz".