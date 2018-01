Sensus mostra Dilma ainda mais fraca, com 32,2%, e alta de Aécio, a 21,5%

A petista caiu a 32,2 por cento das intenções de voto, ante 34,0 por cento em abril, menor patamar mostrado na última rodada de pesquisas. O tucano subiu para 21,5 por cento, de 19,9 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 1,4 ponto percentual.

O terceiro colocado, Eduardo Campos (PSB), passou para 7,5 por cento, ante 8,3 por cento na pesquisa realizada em abril.

Aparecem a seguir o pastor Everaldo (PSC), com 2,3 por cento, Denise Abreu, com 2,2 por cento, José Maria (PSTU), com 1,9 por cento, e Mauro Iasi (PCB), com 1,7 por cento. Outros quatros nomes receberam menos de 1 por cento das intenções voto.

Caiu a soma dos que não responderam ou que disseram que não votarão em nenhum dos nomes apresentados ou que votarão em branco ou anularão o voto, mas ela ainda continua bastante elevada: 28,8 por cento, ante 33,9 por cento.

Num eventual segundo turno, Dilma venceria Aécio, mas com uma margem menor do que a apontada na pesquisa de abril: 37,8 a 32,7 por cento (ante 38,6 a 31,9 por cento).

Mas o levantamento mostrou que a corrida presidencial ainda desperta pouco interesse entre os eleitores. Perguntados como estão acompanhando a disputa, apenas 16,6 por cento disseram estar muito interessados, enquanto 40,3 por cento se disseram um pouco interessados e 40,5 por cento nada interessados; 2,6 por cento não souberam ou não quiseram responder.

Na última quarta-feira foi divulgada pesquisa Vox Populi mostrando Dilma com 40 por cento, Aécio com 21 por cento e Campos com 8 por cento. Um dia antes, o Ibope mostrou a petista com 38 por cento, o tucano com 22 por cento e o socialista com 13 por cento. E na semana passada, o Datafolha apontou Dilma com 34 por cento, Aécio com 19 por cento e Campos com 7 por cento.

O Sensus realizou 5.000 entrevistas em 191 municípios do país entre os dias 26 de maio e 4 de junho.

(Por Alexandre Caverni)