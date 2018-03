Separatistas ameaçam impedir OSCE de chegar a local da queda de avião na Ucrânia Rebeldes separatistas no leste da Ucrânia acusaram a Organização para Cooperação e Segurança na Europa (OSCE) de servir aos interesses dos Estados Unidos e do governo ucraniano, e ameaçaram proibir a presença dessa entidade, voltada para a segurança e os direitos humanos, no local da queda de um avião da Malásia.