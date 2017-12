Separatistas erguem bandeira russa sobre blindados ucranianos Separatistas pró-russos do leste da Ucrânia ergueram nesta quarta-feira a bandeira da Rússia sobre blindados do Exército ucraniano, zombando das tentativas de retomada do controle por parte do governo pró-ocidental de Kiev, na véspera de uma importante reunião em Genebra sobre o futuro do país.