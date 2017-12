Separatistas mentiram para atrair apoio russo, diz ONU

"Apesar de terem ocorrido alguns ataques contra a comunidade étnica russa, eles não foram nem sistemáticos nem disseminados", disse o relatório, preparado com base em duas visitas do secretário-geral-assistente da ONU para direitos humanos, Ivan Simonovic.

"Fotos dos protestos do Maidan, histórias amplamente exageradas de assédio a russos étnicos por extremistas nacionalistas ucranianos e relatos mal-informados de que eles estariam chegando armados para perseguir os russos étnicos da Crimeia foram sistematicamente usados para criar um clima de medo e insegurança que se refletisse no apoio à integração da Crimeia à Federação Russa", disse o texto.

O relatório, que analisa os fatos ocorridos até 2 de abril, pede um esforço urgente pela manutenção do Estado de direito, do respeito aos direitos humanos e contra o chamado "discurso do ódio"- seja a retórica nacionalista ou a defesa da violência étnica ou religiosa.

O texto diz ainda que um grupo direitista chamado Setor Direito, que participou dos protestos do Maidan em Kiev, havia causado preocupação à minoria russófona.

Houve vários relatos de agressões do Setor Direito contra adversários políticos ou representantes do partido que foi deposto do poder no Maidan, afirmou o relatório, que pede investigações sobre o suposto envolvimento desse grupo na morte de agentes do Estado.

Mas Simonovic salientou que, com base em todos os depoimentos colhidos pela delegação da ONU, o medo causado pelo Setor Direito era desproporcional.

Na Crimeia, que realizou em 16 de março um referendo que decidiu pela anexação da região à Rússia, houve "acusações fiáveis" de assédio, detenções arbitrárias e torturas contra ativistas e jornalistas contrários à votação.

O relatório diz que ficou "amplamente avaliado" que pessoas que falam o idioma russo não foram submetidos a ameaças.

O texto acrescenta que funcionários da ONU receberam "muitos relatos de manipulação dos votos" no referendo.

Sobre a eleição presidencial ucraniana marcada para 25 de maio, a ONU disse que é importante assegurar a livre comunicação de informações e ideias sobre questões públicas e políticas entre cidadãos, candidatos e ocupantes de cargos eletivos.

"Isso implica uma imprensa livre e outras mídias capazes de comentar questões públicas sem censura nem restrições, e que informem a opinião pública."