Sequestrador morre e deixa vítima ferida no RS Depois de 20 horas de cárcere privado, um homem tentou matar sua ex-mulher e logo depois se suicidou, ao amanhecer desta quarta-feira (4), em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A Brigada Militar negociava com o sequestrador desde às 11 horas de terça-feira (3), com telefonemas de meia em meia hora. Por volta das 7 horas desta quarta-feira (4), diante de um período de silêncio dele, invadiu a casa e encontrou a mulher inconsciente sobre um sofá e o corpo do homem no chão da sala, enforcado.