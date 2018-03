Seqüestro relâmpago termina em acidente em SP Três assaltantes foram presos, no início desta madrugada, após renderem e seqüestrarem o motorista de um Fiat Palio Weekend branco em um semáforo na Avenida Ermano Marchetti, na região da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Toda ação foi testemunhada por outro motorista, que chamou a polícia. Após receberem a denúncia, os PM''s da 2ª Companhia do 23º Batalhão localizaram o carro em poder dos bandidos e deram início à perseguição, que terminou no final da avenida Francisco Matarazzo, próximo ao Elevado Costa e Silva, na região de Perdizes. O assaltante que dirigia o veículo perdeu o controle da direção e acabou batendo o Palio contra a porta de aço de uma loja de autopeças. Os ladrões ficaram presos nas ferragens e precisaram ser retirados por homens do Corpo de Bombeiros. No porta-malas do carro, a polícia encontrou a vítima, que sem ferimentos externos, foi encaminhada ao pronto-socorro, juntamente com os criminosos. O caso está sendo registrado no plantão do 23º Distrito Policial, de Perdizes.