Sequestro termina depois de 25 horas no PR

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), Vieira - que não tem passagens pela polícia - rendeu Jéssica quando ela voltava do trabalho, dentro do ônibus fretado pela empresa. Ele aproveitou uma das paradas para entrar no veículo e com um revólver calibre 38 obrigar Jéssica a ir até a casa onde moravam, no jardim São Jorge, região central de Paranavaí. Ao presenciar a cena, passageiros e o motorista do ônibus chamaram a polícia.

A casa foi cercada e o coronel Antonio Olimpio Ramires Lima, comandante do 8º Batalhão da PM em Paranavaí, iniciou as negociações. De madrugada, Vieira chegou a concordar em libertar Jéssica, mas a moça se recusou a sair porque temia que seu ex-companheiro se matasse. Porém, em seguida, Vieira voltou a ameaçar matar a moça e a se matar. Às 17h05, convencido pelo coronel e pela presença do irmão, Vieira se entregou e libertou a ex-companheira. Na saída, Jéssica contou aos jornalistas que seu companheiro não a agrediu.

Segundo o superintendente da Delegacia de Polícia de Paranavaí, André Eberle, o pedreiro ficará preso na carceragem na própria delegacia e vai responder pelos crimes de sequestro qualificado e porte de arma; o primeiro prevê punição de três a oito anos de reclusão e o segundo, de dois a quatro anos reclusão.