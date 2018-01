Será o Google responsável pela crise dos jornais? A briga entre os jornais americanos e a internet acaba de começar. Será uma briga feia, em vários momentos confusa, na qual todos – incluindo o Google – correm o sério risco de perder muito. A guerra foi declarada há pouco mais de uma semana quando Dean Singleton, presidente do conselho da agência de notícias Associated Press (AP), disparou contra os agregadores de notícias. Agregadores, na web, existem às pencas. São sites que reúnem chamadas e textos coletados dos vários sites de notícias. Agregadores como o Huffington Post – o maior blog político dos EUA – muitas vezes copiam e colam reportagens quase inteiras em seus sites. Outros, como o Google News, são completamente automatizados e publicam o título da matéria, um pouco do primeiro parágrafo, e inserem o link para o site de origem. Para muitos jornais, que estão sofrendo imensamente pela queda de receita publicitária, a questão é ingrata. Por um lado, a maioria dos leitores que seus sites recebem vêm desses agregadores. Matá-los é abrir mão de uma enorme audiência. Por outro lado, como os agregadores reúnem conteúdo de vários veículos ao mesmo tempo, os leitores se habituam a acessá-los para saber das notícias. Eles, portanto, fazem dinheiro com propaganda, tirando lucros dos jornais, que pagaram pela produção do noticiário. Singleton declarou que a AP pretende processar alguns dos agregadores – não disse quais. A declaração veio propositalmente poucos dias antes de Eric Schmidt, presidente do Google, fazer um discurso à Associação dos Jornais dos EUA. O discurso de Schmidt era amplamente aguardado, mas ele repetiu seu discurso habitual sobre internet e inovação, o mesmo que faz ao menos uma vez por semana para públicos diversos. Nos bastidores, a situação foi tensa. Schmidt tinha uma proposta a fazer mas, perante a ameaça de processo, preferiu se calar. Fontes ligadas a ele declararam que o presidente do Google "se sentiu sabotado e acusado injustamente" por Singleton. Foi um balde de água fria numa negociação que já ocorria discretamente há meses, com o objetivo de aumentar a participação dos jornais nos lucros com propaganda dentro do Google. O ataque é particularmente estranho por vir da AP. Google, Huffington Post, quase todos os grandes agregadores pagam à AP para exibir seu conteúdo. Diferentemente dos grandes jornais, a AP não perde absolutamente nada com os agregadores. Mas a AP é também uma cooperativa: seus donos são os grandes jornais americanos. Ao que parece, os jornalões preferiram destacar a AP para ladrar. Querem mais do que o Google está oferecendo por baixo da mesa. A AP anunciou, também, planos de produzir seu próprio agregador, com perspectivas de dividir os lucros com os veículos de imprensa. Seria "muito melhor do que o Google News". A ver. Por enquanto, não está claro em que mais um agregador faria diferença. De sua parte, o Google tem duas preocupações – uma é de imagem, a outra é de ordem prática. Alguns jornais de médio porte já começaram a fechar as portas aqui nos EUA. Se o número de falências aumentar muito e a crise assumir grandes proporções, o Google não quer ser responsabilizado. A empresa tem interesse em buscar uma solução que auxilie os jornais para não ser responsabilizada pelo fim deles. Mas o maior problema não é esse: é jurídico. Ninguém tem muita certeza a respeito da legalidade dos agregadores. Alguns advogados dizem que eles violam direitos autorais, outros que são o equivalente a citações e, portanto, são legais. Todos receiam levar o problema à Justiça. Se um juiz declarar que os agregadores são legais, eles vão pipocar por toda a internet piorando uma situação já indesejável para os jornais. Se, por outro lado, forem declarados ilegais, o Google terá um bom naco de suas buscas ameaçado. A briga começou e ninguém sabe como vai terminar. O colunista passa um ano em Palo Alto, na Califórnia